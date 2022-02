Serie A : l'Inter Milan chute contre Sassuolo et laisse la tête à l'AC Milan

À l'occasion de la 26ème journée de Serie A, l'Inter Milan (2e, 54 pts) recevait Sassuolo (12e, 30 pts) ce dimanche à 18 heures. Au Giuseppe Meazza, les Intéristes, qui disposent de deux matches de moins que l'AC Milan (1er) et un de moins que Naples (3e), pouvaient reprendre la tête du championnat en cas de victoire. En difficultés ces dernières semaines, les hommes de Simone Inzaghi restaient malgré tout sur une seule victoire lors des quatre derniers matches. En face, les Neroverdi, orphelins de succès depuis le 19 janvier dernier et une victoire en Coupe d'Italie face à Cagliari (1-0), espéraient quant à eux retrouver la première partie de tableau. Un début de rencontre qui démarrait d'ailleurs de la meilleure des manières pour les visiteurs. Déterminés offensivement et séduisants collectivement, les Neroverdi trouvaient rapidement la faille par l'intermédiaire de Raspadori, à la conclusion d'un contre parfaitement mené (0-1, 8e).

Un premier acte parfaitement maîtrisé par les hommes d'Alessio Dionisi et un tableau d'affichage qui allait une nouvelle fois évoluer. A la réception d'un centre de Traoré, Scamacca voyait sa reprise de la tête heurter le poteau avant de rentrer dans le but intériste. Sonné, l'Inter tentait de réagir mais Skriniar butait sur un Consigli inspiré (31e) et Berardi était même tout proche d'aggraver le score dans la foulée. Décalé par Traoré, l'attaquant italien trouvait cependant la transversale de Handanovic (38e). Devant à la pause, Sassuolo subissait les assauts des locaux au retour des vestiaires mais tenait bon grâce à une défense bien en place et un dernier rempart infranchissable, à l'image de cette parade splendide sur la tête de Dzeko (64e). En toute fin de rencontre, De Vrij pensait réduire l'écart de la tête mais son but était finalement annulé (90+4e). Une victoire probante qui permet aux Neroverdi de se hisser à la 11ème place. De son côté, l'Inter manque l'occasion de reprendre la tête de la Serie A, toujours occupée par l'AC Milan.

