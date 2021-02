Bayern Munich : l'improbable proposition de Pep Guardiola

Ce jeudi, le Bayern Munich a remporté le Mondial des Clubs en s'imposant face aux Tigres (1-0). Le champion d'Allemagne est ainsi devenu la deuxième équipe à remporter six titres consécutifs après le FC Barcelone de Pep Guardiola en 2009. Une véritable performance saluée comme il se doit par l'ancien coach bavarois et actuel manager de Manchester City. Ce dernier propose même d'effectuer une rencontre entre le Bayern Munich et le FC Barcelone pour décerner un septième titre à l'une ou l'autre équipe.

« Je vous adresse de grosses félicitations pour tous ces succès, d'être le club champion du monde et surtout pour ces six trophées. Je suis tellement fier. Félicitations à vous tous et spécialement à Hansi, les joueurs et le staff pour cette chose incroyable. J'aimerais dire à Hansi que vous n'êtes que la deuxième équipe à gagner six titres de suite, après Barcelone, rappelle-t-il. Peut-être que je peux appeler Messi et compagnie. Nous pouvons jouer pour le 7e titre. Dites-moi où et quand, et nous serons là, » a ainsi confié Guardiola. Reste à savoir si cet appel du pied sera pris au sérieux par les deux clubs en question...