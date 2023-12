Getafe : les déclas fortes du président sur Mason Greenwood

Parti en prêt en Espagne après ses problèmes extra-sportifs en Angleterre, Mason Greenwood a ainsi déposé ses valises dans la banlieue sud de Madrid l’été dernier. Et le pari Getafe est pour l’instant plutôt réussi, puisque l’attaquant britannique s’est bien relancé chez nos voisins ibériques. S’il n’a pas toujours été bien accueilli lorsque les Azulones ont joué en déplacement, il a rapidement su se faire apprécier des siens et de son public. Avec 2 buts et 3 passes décisives en 12 rencontres, jouant principalement sur l’aile, l’Anglais est en forme.

La suite après cette publicité

Dans un évènement organisé par le club madrilène, le président Angel Torres a évoqué son cas. « Nous sommes contents. Les gens qui ne croyaient pas qu’il viendrait ont vu qu’il est venu, et depuis, on continue de travailler avec Manchester United. Ils sont heureux du traitement qu’il a reçu par le public de Getafe et en Espagne. Il faut continuer de le défendre. Il n’avait pas joué pendant 16 mois et en janvier ou février, il aura le rythme. Il va beaucoup nous apporter. Nous envisageons toute possibilité, même de l’acheter. C’est tôt encore, mais nous avons un pourcentage, et il faudrait payer le reste », a-t-il expliqué. L’aventure de Greenwood à Getafe risque donc bien de se prolonger…