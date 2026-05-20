PSG : la sérénité de Doué avant la grande finale face à Arsenal

Présent en zone mixte au Campus PSG après la séance ouverte aux médias, Désiré Doué a affiché beaucoup de sérénité à l’approche de la finale de Ligue des champions contre Arsenal. À dix jours du rendez-vous européen, le milieu offensif parisien a insisté sur l’état d’esprit du groupe, entre excitation, calme et envie de profiter pleinement de ce moment particulier. Interrogé sur l’évolution du PSG par rapport à la saison dernière, puis sur cette longue préparation sans match officiel avant la finale, l’ancien Rennais a surtout mis en avant le travail effectué tout au long de la saison et la bonne ambiance qui accompagne actuellement le groupe parisien. «Je sais pas (si nous sommes meilleurs, ndlr). C’est à vous de nous dire, à vous de juger, mais en tout cas, on sait qu’on a très bien travaillé cette saison. Voilà. Aujourd’hui, on est en finale de Ligue des champions et on est concentré. On sait qu’on a une grosse échéance qui nous attend. Ça va être un match exceptionnel, je pense. Mais voilà, on aborde ça avec beaucoup de calme et on est sereins.»

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Dans la suite de son intervention, Doué a ensuite évoqué les souvenirs de la préparation vécue l’année dernière avant la précédente finale européenne, expliquant retrouver aujourd’hui la même excitation collective au sein du vestiaire parisien. «C’est le coach qui va nous driver pendant les entraînements. Mais voilà, nous, on est là pour très bien travailler et être prêts le jour J. Souvenir de la saison passée ? Pas spécialement un moment. Je sais qu’on était tous très heureux, très excités forcément. Mais voilà, on était vraiment dans la joie à chaque entraînement et je retrouve ça aussi là. Dès qu’on est revenu aujourd’hui, c’était vraiment plaisant de se retrouver. On a envie de travailler, on a envie d’être à 100% le jour J. Du coup, on est vraiment dans la joie».