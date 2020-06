Le Barça a déjà dit non à 45 M€ pour Trincão

La suite après cette publicité

Le FC Barcelone s'est attaché les services de Trincão (20 ans) en janvier, contre un chèque de 31 M€ au Sporting Clube de Braga et de juteuses commissions à son agent Jorge Mendes. Depuis, le Barça, qui l'a laissé terminer la saison en prêt avec son club formateur, a été sollicité pour l'ailier international Espoirs portugais (5 sélections, 1 but), auteur d'une excellente année 2020 (impliqué sur 10 buts lors des 11 dernières journées, avec 7 réalisations et 3 passes décisives, le droitier est le joueur le plus influent de Liga NOS sur l'année civile).

Plusieurs écuries se sont en effet positionnées pour accueillir le jeune Lusitanien en prêt la saison prochaine. Mieux, on apprend ce lundi dans les colonnes de Mundo Deportivo qu'un club, dont le nom n'a pas filtré, a soumis une offre de 45 M€ aux Blaugranas pour le transfert du champion d'Europe U19 2018. Mendes a reçu cette proposition quelques jours après l'annonce officielle de l'arrivée de son poulain au Barça. Le président de la formation catalane Josep Maria Bartomeu a immédiatement refusé ledit chèque, se reportant à la clause libératoire du phénomène (500 M€, contrat jusqu'en juin 2026). Mais, alors que son club traverse une très sérieuse zone de turbulences sur le plan économique et peine à trouver des liquidités en dégraissant son effectif, il reverra peut-être sa position dans les semaines à venir...