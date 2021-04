Real Madrid : Karim Benzema revient sur son incroyable saison

Auteur de 24 buts et 6 passes décisives, Karim Benzema est étincelant cette saison. À deux jours du coup d’envoi du Clasico opposant le Real Madrid et le FC Barcelone, il s’est exprimé sur cet événement à travers une vidéo réalisée par la Liga. L’attaquant français du Real Madrid en a profité pour évoquer son exceptionnelle saison, qu’il n’estime pas forcément être sa meilleure depuis son arrivée dans la capitale espagnole en 2009.

«Je ne sais pas si c'est ma meilleure saison. Chaque année, je recommence à zéro et je vise de faire mieux que la saison d'avant. Je suis sur une bonne série de buts et j'espère la maintenir pour aider l'équipe, pour prendre des points au classement et continuer à gagner des matches. Je suis libre sur le terrain. Je fais ce que j'aime, j'aide l'équipe dans la construction et je suis à la conclusion. Comme je l'ai dit, il reste des matches à jouer. Je pense donc que cette Liga va se jouer sur le fil». Alors que l'Atlético de Madrid est toujours leader avec 66 points, que le Barça est en embuscade juste derrière avec 65 points, et que le Real continue de suivre le rythme (63 points), une victoire lors du Classico samedi pourrait bien être un premier pas vers le titre.