Le groupe du PSG contre l’OGC Nice

C’est l’heure de la reprise en Ligue 1. Pour ouvrir cette 5e journée de championnat, le PSG reçoit l’OGC Nice au Parc des Princes avec Kylian Mbappé. Incertain depuis sa blessure en équipe de France, l’attaquant sera bel et bien présent ce soir.

Reste à savoir s’il postule ou non à une place de titulaire, d’autant que la réception du Borussia Dortmund arrive dès mardi. Son frère Ethan est lui aussi convoqué, tout comme Barcola et Kolo Muani. Asensio est lui absent et pour quelques semaines. Pas de trace non plus une nouvelle fois d’Hugo Ekitike…

Le groupe complet :

Navas, Donnarumma, Tenas - Hakimi, Marquinhos, Danilo, Hernandez, Skriniar, Kurzawa - Ugarte, Vitinha, Cher, Soler, Zaïre-Emery, E. Mbappé - Dembélé, K. Mbappé, Ramos, Kolo Muani, Barcola