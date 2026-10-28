La LFP a une énorme frayeur après la vague de matchs reportés en Ligue 1

La Ligue 1 n’avait vraiment pas besoin de ça. Pour le deuxième week-end consécutif, le calendrier du championnat est chamboulé par les mouvements sociaux qui secouent le pays. Après les incidents du 17 octobre, les préfectures redoublent de vigilance et réclament des ajustements pour garantir la sécurité autour des stades. Le week-end dernier, le choc entre le PSG et l’OL avait déjà été reporté au lundi soir, tandis que trois autres rencontres de Ligue 1 et de Ligue 2 avaient été affectées. Une situation qui place les instances du football professionnel dans une position délicate, contraintes de s’adapter aux exigences des pouvoirs publics sans perdre davantage le fil de leur compétition.

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La situation se répète à l’approche de la prochaine journée. Trois rencontres de Ligue 1 sont déjà concernées par des modifications de calendrier. Nice-Rennes, initialement prévu samedi, a été avancé au vendredi à 19 heures. Lyon-Angers, qui devait se jouer samedi, a été décalé au dimanche à 17h15. Le derby breton entre Lorient et Brest a, lui, été repoussé au lundi à 20h45, à la demande de la préfecture du Morbihan, qui souhaite disposer de davantage de policiers pour encadrer cette affiche jugée à risque. En Ligue 2, Reims-Sochaux a également été déplacé au lundi soir. Et les perturbations dépassent le cadre national, puisque Rennes-Olympiakos, en Ligue Europa, se jouera finalement le mercredi 4 novembre à 16h30, au lieu du jeudi. La LFP doit composer avec un calendrier sous pression, alors que les prochaines mobilisations pourraient encore compliquer l’organisation des rencontres.

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Un timing désastreux

Cette succession de reports tombe au pire moment pour la Ligue, qui s’apprête à lancer le 3 novembre son appel d’offres pour les droits de diffusion de la Ligue 1 sur la période 2027-2032, selon les informations de L’Équipe. L’objectif est de convaincre les diffuseurs de miser sur le produit Ligue 1 et de valoriser au mieux les prochaines saisons du Championnat. Or, ces changements à répétition nuisent forcément à la lisibilité de la compétition et à son image auprès des acteurs du marché audiovisuel. La LFP n’est évidemment pas responsable des mouvements sociaux ni des décisions préfectorales, mais elle doit en subir les conséquences au moment même où elle cherche à séduire de nouveaux partenaires. Le timing est d’autant plus délicat que le football français tente de consolider son modèle économique et de rassurer les diffuseurs sur l’attractivité de son produit.

La situation reste toutefois moins explosive que lors de la crise des Gilets jaunes, à la fin de l’année 2018. À l’époque, la chaîne Canal+ avait réclamé 46 millions d’euros à la LFP devant le tribunal de commerce de Paris, estimant que les reports successifs avaient pénalisé ses intérêts commerciaux. La chaîne cryptée avait finalement été déboutée avec une décision confirmée en appel. Aujourd’hui, la Ligue peut compter sur une relation plus simple avec Ligue 1+, son diffuseur actuel qui dépend directement d’elle. Mais cette relative sérénité ne dissipe pas toutes les inquiétudes. À quelques jours du lancement de son appel d’offres, la LFP voit son calendrier perturbé et son image mise à l’épreuve par des événements qui lui échappent. Une énorme frayeur pour les instances, qui espèrent éviter que cette série de reports ne devienne un problème durable au moment de négocier l’avenir audiovisuel du football français.