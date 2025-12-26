Menu Rechercher
CAN, Maroc : le penalty de Brahim Díaz pour l’ouverture du score face au Mali

Par Kevin Massampu
Brahim Diaz avec le Maroc @Maxppp
Ce début de CAN se déroule sur les chapeaux de roues pour Brahim Díaz. Déjà buteur face aux Comores lors du match d’ouverture (2-0), l’international marocain a permis aux Lions de l’Atlas d’ouvrir la marque face au Mali, ce vendredi, pour le compte de la 2e journée.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆🌍 #beINCAN2025
👀 Brahim Diaz obtient un penalty après une main de Nathan Gassama dans la surface !
🔥 L'ailier se fait justice lui-même, le Maroc mène 1-0 !
Voir sur X

Après avoir obtenu un penalty suite à une main de Nathan Gassama dans la surface, l’ailier s’est fait justice lui-même en prenant Djigui Diarra à contre-pied sur son penalty (45e+5). Il s’agit par ailleurs du 10e but en 17 sélection avec le Maroc pour le joueur du Real Madrid, qui est devenu le 1er joueur à marquer lors des deux premiers matchs du Maroc lors d’une édition à la Coupe d’Afrique des Nations depuis Houssine Kharja en 2012.

