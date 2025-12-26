CAN, Maroc : le penalty de Brahim Díaz pour l’ouverture du score face au Mali

Ce début de CAN se déroule sur les chapeaux de roues pour Brahim Díaz. Déjà buteur face aux Comores lors du match d’ouverture (2-0), l’international marocain a permis aux Lions de l’Atlas d’ouvrir la marque face au Mali, ce vendredi, pour le compte de la 2e journée.

Après avoir obtenu un penalty suite à une main de Nathan Gassama dans la surface, l’ailier s’est fait justice lui-même en prenant Djigui Diarra à contre-pied sur son penalty (45e+5). Il s’agit par ailleurs du 10e but en 17 sélection avec le Maroc pour le joueur du Real Madrid, qui est devenu le 1er joueur à marquer lors des deux premiers matchs du Maroc lors d’une édition à la Coupe d’Afrique des Nations depuis Houssine Kharja en 2012.