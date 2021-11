Belgique : Axel Witsel ne pense pas prendre sa retraite après le Mondial 2022

En conférence de presse avant d'affronter le Pays de Galles pour son dernier match des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022, le milieu de terrain belge Axel Witsel s'est exprimé sur son avenir international. A 32 ans, le deuxième jouer le plus capé de l'histoire des Diables Rouges (119 capes, 11 buts) se voit bien continuer à jouer avec la sélection après le Mondial au Qatar, dépendant de ses sensations après la compétition.

«Je ne vais pas parler des vieux mais des joueurs d’expérience. On parle parfois du Mondial au Qatar comme de notre dernier grand tournoi avec la génération actuelle mais… le prochain Euro est en Allemagne. Et si je me sens encore bien, pourquoi pas le disputer ? Il faudra voir comment je me sens, mais dans ma tête, je ne me dis pas que ce sera le Qatar et puis terminé», a-t-il déclaré dans des propos récoltés par DH Les Sports+.