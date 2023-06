Le clan Harry Kane ouvre la porte au Bayern Munich

Chaque année, Harry Kane est annoncé sur le départ de Tottenham. L’attaquant qui continue d’enchaîner les buts dans une équipe qui déçoit régulièrement est forcément pisté pour les plus grands clubs européens de Manchester United en passant par le Real Madrid et… le Bayern Munich. Depuis plusieurs semaines, Thomas Tuchel ne cache pas son envie de le récupérer. Et cette idée n’est pas abandonnée. Bien au contraire.

Selon les informations de BILD, il existe des discussions entre le club bavarois et le clan Harry Kane. Le clan a tenu à faire passer un message : Harry Kane pense bien à aller en Bundesliga du côté du Bayern et envisage donc de quitter Tottenham. Thomas Tuchel cherche toujours deux attaquants et pense que le club sera capable d’aligner des grosses sommes sur Kane surtout si la piste Rice, proche de City, est morte.

