OL : le discours osé de Pierre Sage

L’OL a effectué une folle remontée au classement et occupe désormais la 9e place de Ligue 1. Mieux encore, les Gones ont officialisé leur maintien dans l’élite grâce à la défaite de Lorient contre le PSG, battant un record au passage. Jusque-là, aucune équipe dans l’histoire du championnat de France n’avait réussi pareille performance après avoir pris 7 points seulement lors des 14 premières journées. Cette performance est à relativiser tout de même puisque l’OL a dépensé 55 M€ cet hiver pour faire venir 7 nouvelles recrues, et l’aider pour sa mission maintien. Pierre Sage a tenu un discours assez étonnant en conférence de presse, à deux jours de la réception de Monaco. Selon lui, ce sauvetage en Ligue 1 est un bel exploit de la part du club, oubliant au passage les moyens mis à disposition pour cela.

«On s’est embourgeoisé, très concrètement. On est peu victime du bon parcours qu’on a eu. Les exigences et les attentes sont énormes. Les objectifs qu’on affiche sont aussi différents. Ce qu’il s’est passé, à passer de la dernière place à être maintenu à quatre journées de la fin, ce n’est pas neutre. Le club va sortir grandi. On a joué avec la peur de tout le monde, quand on joue avec la peur de tout le monde, on doit se rappeler d’apprécier les choses simples, notamment apprécier le maintien pour ce qu’il est. Ce qu’il s’est passé avec la confirmation de notre maintien en Ligue 1, on peut presque l’associer à une montée de Ligue 2, car à un moment donné on était en Ligue 2. C’est passé inaperçu et c’est dans ce sens que je pense qu’on s’est embourgeoisé sur nos ambitions. Certes, on est l’OL. Mais il faut aussi se souvenir de ce qu’on a vécu», rappelle l’entraîneur lyonnais.