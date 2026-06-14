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Real Madrid : José Mourinho veut se débarrasser Ferland Mendy

Par Kevin Massampu
1 min.
Ferland Mendy, au Real Madrid @Maxppp

Le Real Madrid n’a pas attendu l’ouverture officielle du mercato pour se renforcer. En effet, le club merengue a déjà bouclé les arrivées d’Ibrahima Konaté, Denzel Dumfries et Bernardo Silva et est sur le point d’enrouler Marc Cucurella, en provenance de Chelsea. Une arrivée ardemment souhaitée par José Mourinho, de retour sur le banc du Real Madrid. Néanmoins, cette venue de l’international espagnol pourrait avoir de grosses conséquences pour Ferland Mendy.

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En effet, le latéral gauche de 31 ans - énormément touché par les blessures depuis son arrivée à Madrid - est poussé vers la sortie par le technicien portugais, selon AS. Le journal ibérique ajoute par ailleurs que le Special One souhaite également se séparer de Fran García, lui qui compte s’appuyer sur le duo Álvaro Carreras-Marc Cucurella pour le poste de latéral gauche.

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