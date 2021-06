Equipe de France, PSG : Kylian Mbappé, et maintenant ?

La suite après cette publicité

Un été en or. Voici ce dont rêvait l'ambitieux Kylian Mbappé. A 22 ans, l'international tricolore avait clairement pour intention de participer à l'Euro ainsi qu'aux Jeux Olympiques. «Je pense que tout le monde sait que j'ai ce rêve de jouer les JO. Je ne décide pas, mais j'espère que je pourrais faire les Jeux une fois dans ma vie», avait-il confié le 18 mai dernier à TF1. Ce jour-là, le natif de Paris avait appris qu'il figurait dans la liste des 26 Bleus retenus par Didier Deschamps pour le championnat d'Europe. La seule et unique compétition qu'il aura disputé cet été, puisqu'il ne prendra pas part aux JO de Tokyo.

KM7 rêvait plus grand

Un objectif en moins donc pour le joueur, plus que jamais déterminé à être sur le toit de l'Europe. «L'objectif d'une nation comme la notre est toujours le même, gagner une compet' et faire honneur à tous les Français, en jouant en équipe comme on a l'habitude de faire. Qui ne rêve pas du doublé ? C'est le cas de beaucoup de Français, je ne suis pas une exception, ce serait un exploit extraordinaire, on s'est servi de l'expérience de 2018 pour progresser, on va jouer notre jeu et essayer de repartir avec la victoire». Au passage, KM7 rappelait que, bien que le collectif prime, le Ballon d'Or était toujours dans un coin de sa tête.

Transparent sur ses intentions, le Français, privé de titre en L1 avec le PSG cette saison (vainqueur de la Coupe de France et du Trophée des Champions), devait joindre l'acte à la parole. C'est donc sur le pré que l'ancien joueur de Monaco était attendu, lui qui a demandé plus de responsabilités. C'est ainsi qu'il a été désigné tireur de coup franc de la sélection dans des situations bien placées. Une façon pour DD de faire passer la pilule puisque Antoine Griezmann avait été choisi pour frapper les pénalties. Souhaitant avoir une place et un statut plus important, il a globalement raté ce grand rendez-vous.

Il a manqué son rendez-vous avec l'Euro

Malgré quelques coups de rein dévastateurs et des tentatives inspirées, il a souvent péché dans la finition, se montrant parfois trop individualiste et manquant de lucidité. Il a tenté de bien s'entendre avec Benzema et Griezmann, mais leur association n'a pas fait des merveilles. Si Mbappé a apporté sa vitesse et sa percussion, et qu'il a un peu moins rechigné à la tache que d'habitude défensivement ce qu'on pouvait lui reprocher, il n'a pas réussi à trouver la mire. Il a terminé la compétition avec aucun but au compteur. Une déception.

Et pour ne rien arranger, la dernière image qui restera de son Euro a été son tir au but manqué face aux Suisses. Celui qui a causé l'élimination de la France. Il a quitté le terrain le visage fermé mais la tête haute. Le champion du monde 2018, qui a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux, a été défendu et soutenu par tout un groupe. Mais en privé, son attitude a agacé plusieurs cadres des Bleus (il a trop voulu forcer la décision seule, sa réaction agacée aux propos d'Olivier Giroud, son très fort rapprochement avec KB9).

Paris veut garder Mbappé à tout prix

A présent, le numéro 10 des Bleus va devoir digérer cette terrible désillusion, tourner la page et avancer. A moins que cet Euro, premier véritable gros échec de sa carrière, ne laisse des traces ? Sur le terrain, vu ce qu'il a déjà montré, cela devrait être digéré, voire même être une source de motivation pour la suite. Il devra aussi réussir à s'intégrer à nouveau dans un groupe où il a cristallisé les tensions. Parallèlement à ça, il va devoir régler les questions entourant son avenir. Le Parisien avait expliqué que Mbappé souhaitait se concentrer sur l'Euro avant d'ensuite trancher pour son futur. Sous contrat jusqu'en 2022, il n'a pas prolongé avec le PSG, qui souhaite le blinder à tout prix. Leonardo comme Nasser Al-Khelaïfi ont fait savoir que le Français resterait dans la capitale.

«Je vais être clair : Kylian va rester à Paris, on ne va jamais le vendre et il ne partira jamais libre. [...] Tout ce que je peux dire est que ça avance bien. J'espère qu'on trouvera un terrain d'entente. C'est Paris, c'est son pays», avait déclaré le président parisien, qui a pris le dossier en main et compterait lui offrir un contrat de deux ou trois ans. De son côté, le joueur n'excluait rien dans les colonnes de France Football. « Mon avenir ? Je dois prendre la bonne décision, qui est difficile, et me donner toutes les chances de bien décider. Je suis dans un endroit où je me plais, me sens bien. Mais est-ce le meilleur endroit pour moi ? Je n’ai pas encore la réponse ».

Le Français va devoir se décider

Depuis, Mbappé, qui a indiqué qu'il ne ferait pas de coup dans le dos du PSG quoi qu'il arrive, n'a plus évoqué publiquement son avenir. Mais ce n'est pas un secret, Liverpool mais surtout le Real Madrid rêvent de l'attirer dans ses filets. Financièrement, l'opération semble compliquée pour des Merengues pas au mieux. Le club espagnol est en chantier et on se dirige vers une année de transition, ce qui peut compter pour un joueur qui veut évoluer dans une formation compétitive. De plus, Zinedine Zidane n'est plus là. Mais AS indique que la présence de Karim Benzema, dont il s'est montré proche durant l'Euro, pourrait aussi peser dans la balance.

Paris a aussi des arguments. Financièrement, le club est prêt à lui offrir un pont d'or. Sportivement, le PSG est en train de mener un gros mercato (Wijnaldum, en attendant Donnarumma et Hakimi). Sergio Ramos pourrait aussi signer, tout comme CR7 en cas de départ de KM7, qui va devoir se décider. Le Parisien assurait qu'il attendait de connaître les choix opérés par le PSG pour avoir toutes les cartes en main au moment de faire son choix. Après quelques jours de repos et de réflexion, Kylian Mbappé va retrouver les Bleus début septembre. Avant cela, Paris et le Real Madrid auront certainement été fixés. La balle est dans le camp du joueur.