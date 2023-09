Italie : la première liste de Luciano Spalletti sans Marco Verratti

Qui dit fin du mois d’août, dit trêve international et les sélections dévoilent petit à petit leurs listes. Ce vendredi soir, c’est au tour de l’Italie de dévoiler sa liste. La première de Luciano Spalletti qui a remplacé Roberto Mancini qui a signé en Arabie Saoudite.

Et pour cette première de l’ancien coach de Naples, on retrouve une absence de marque. Le milieu du PSG Marco Verratti ne figure pas dans la liste pour les rencontres contre l’Ukraine et la Macédoine du Nord.