Naples : la grande annonce de Victor Osimhen pour son avenir

Auteur d’une saison 2022-2023 remarquable avec le Napoli, Victor Osimhen est rentré dans une nouvelle dimension. Considéré comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe, le buteur nigérian brille toujours autant cette saison avec 8 buts et 3 passes décisives en 18 apparitions avec les Partenopei. Forcément, l’ancien du LOSC est courtisé à travers le Vieux Continent. Alors qu’il aurait donné son accord à Chelsea, son avenir est toujours incertain.

Interrogé par CBS, l’attaquant de 25 ans a pourtant affirmé qu’il était sûr de sa décision imminente : «je pense que 60 % des rumeurs de transfert qui me concernent sont liées à la Premier League, l’un des championnats les plus importants au monde. Je profite de mon expérience à Naples. J’ai signé un nouveau contrat, je veux bien terminer la saison avec les Azzurri, et ensuite donner suite à la décision, une décision que j’ai déjà prise. J’ai mon plan, je sais déjà quelle est la prochaine étape que je veux franchir» Autant dire que ces déclarations ne doivent pas être très rassurantes à entendre pour les supporters du champion d’Italie en titre. Pour rappel, Osimhen avait prolongé son contrat jusqu’en 2026 avec le Napoli en décembre dernier.