CdM 2022 : Zlatan Ibrahimović veut voir Lionel Messi sacré

L'étau se resserre. Ils ne sont plus sont que huit pays à pouvoir rêver d'un sacre de champion du monde. Et parmi eux, un a les faveurs de Zlatan Ibrahimović : l'Argentine. Et la raison de ce soutien est simple : le Suédois souhaite voir Lionel Messi être sacré dans la plus prestigieuse compétition du football mondial.

« Je souhaite que l'Argentine remporte la Coupe du Monde pour Lionel Messi », a ainsi déclaré le vétéran milanais au média 433, lui qui a notamment côtoyé la Pulga au cours de son passage au FC Barcelone. Et pour ce faire, l'Albiceleste devra commencer par se débarrasser d'un adversaire qu'elle a, à plusieurs reprises, affronté en Coupe du Monde puisqu'elle fera, ce vendredi (16h), face aux Pays-Bas. Plus facile à dire qu'à faire, mais l'histoire serait belle.