Le Barça craint une rechute pour Raphinha…

À deux jours du Clasico (dimanche, 16h15), on peut affirmer avec certitude que Raphinha ne sera pas sur la pelouse du Santiago-Bernabéu. Alors qu’il était sur le retour, le Brésilien a ressenti de mauvaises sensations jeudi lors de l’entraînement à tel point qu’il a dû renoncer à la séance du jour. Son forfait est désormais acté selon AS, l’ailier se remettant encore de sa blessure à l’ischio-jambier droit intervenue il y a un mois.

Le média espagnol va plus loin et évoque une rechute, poussant l’indisponibilité du joueur de 28 ans jusqu’à un mois supplémentaire. Le Brésilien, touché au même endroit, est une source d’inquiétude pour le staff médical. Il passera de nouveaux examens prochainement mais risque de manquer les prochaines rencontres. Un retour est espéré après la prochaine trêve internationale.