Cristiano Ronaldo est en train d’humilier le Portugal !

Si certains en doutaient encore, le Portugal est bel et bien le pays des telenovelas. Et encore une fois, l’acteur principal se nomme Cristiano Ronaldo (41 ans). L’emblématique capitaine et numéro 7 de la Seleção das Quinas a mis le feu aux poudres en quittant le rassemblement national le 30 septembre, à la veille du match de Ligue des Nations face au Danemark. Sur le terrain, les hommes de Jorge Jesus n’ont absolument pas été perturbés par le départ soudain de leur leader (victoire 4-2), mais en coulisses, après son communiqué cinglant contre son sélectionneur, CR7 a poussé la fédération portugaise (FPF) à se mettre à genoux.

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Une sanction qui provoque l’hilarité

Lundi soir, le Conseil de discipline de la FPF a bien prononcé une sanction contre Ronaldo. « Le Conseil de discipline – Section non professionnelle – de la Fédération portugaise de football décide, dans la présente affaire, de déclarer l’accusation entièrement fondée et, en conséquence, de condamner l’accusé Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro pour avoir commis, une seule fois et de manière intentionnelle, l’infraction disciplinaire prévue et sanctionnée par l’article 160, paragraphe 1, du RDFPF, en lui infligeant, en conséquence, une suspension de 30 (trente) jours et, à titre accessoire, une amende fixée à 2,5 UC, soit 255,00 € (deux cent cinquante-cinq euros) ». Une sanction qui, comme vous l’avez remarqué, n’a rien de terrible pour la star d’Al-Nassr. Bien au contraire. Étant donné qu’il a quitté le rassemblement le 30 septembre dernier, la presse lusitanienne explique que CR7 n’a plus que dix jours de suspension à purger. De quoi le rendre disponible pour le prochain rassemblement de la Seleção au mois de novembre (réception du Danemark le 14, déplacement au Pays de Galles le 17, ndlr).

Pour ce qui est de l’amende, les amoureux des mathématiques ont rapidement conclu que l’amende astronomique de 255€ correspondait à ce que touche le quintuple Ballon d’or en une trentaine de secondes par jour en Arabie saoudite (avec un salaire annuel estimé à 200 M€). La FPF n’avait donc pas vraiment l’intention de frapper fort, mais plutôt de tout faire pour réconcilier Ronaldo avec l’équipe nationale et son sélectionneur. D’ailleurs, pour expliquer cette clémence, O Jogo indique que le Conseil de discipline de la FPF a fait savoir qu’il avait retenu deux arguments de la défense présentée par le joueur : la prestation de services importants pour le football et la reconnaissance de ses mérites sportifs. Enfin, un dernier facteur a joué en faveur de l’attaquant de 41 ans : l’absence de casier disciplinaire auprès de la FPF pour la présente saison sportive ni pour les trois saisons sportives précédentes. Reste que ces explications officielles n’ont pas empêché le Portugal d’être tourné en ridicule.

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Ronaldo snobe le président de la FPF

« Qui n’est pas surpris ? Je n’ai pas d’autre mot que “ridicule”. On s’attendait à une sanction exemplaire, pour que ce genre d’erreurs ne se reproduise plus, surtout de la part du capitaine. Je ne pense pas que ce soit une bonne chose pour les autres joueurs. C’est une mesure insignifiante. Ça n’a aucun sens », a déclaré au micro de Sport TV l’ancien milieu de terrain international portugais Luís Vidigal. De son côté, le quotidien allemand Bild a d’ailleurs parfaitement résumé l’opinion de la presse internationale sur ce sujet. « Cristiano Ronaldo ne peut qu’en rire ! La fédération portugaise de football a clos, ce lundi, la procédure disciplinaire à l’encontre de la star (41 ans) et lui a infligé une sanction plutôt clémente ». Dans son palace de Riyad, Cristiano Ronaldo doit avoir le sourire en voyant toutes ces courbettes de la FPF. D’autant que l’affaire ne serait pas terminée.

Ridiculisée de partout, la FPF pourrait bien vivre une nouvelle humiliation dans les prochaines semaines. « Cristiano Ronaldo préfère ne pas être convoqué. Il ne reviendra définitivement pas en équipe nationale. Cristiano Ronaldo ne se sent redevable envers personne. Il estime avoir été maltraité, il reste clairement convaincu qu’on ne lui a pas dit la vérité, qu’il a été trahi. Je sais que Pedro Proença (le président de la FPF, ndlr) essaie de contacter quotidiennement Cristiano, il lui envoie des messages quasiment tous les jours pour essayer de le convaincre qu’il y a encore une histoire à écrire, qu’ils peuvent discuter, mais Cristiano ne croit plus en l’esprit de la fédération », a déclaré le présentateur de CNN Portugal, Rui Santos.