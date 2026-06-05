Alisson Santos signe à Naples

Naples accélère en ce mois de juin. En effet, ce vendredi, Alisson Santos (23 ans) vient officiellement de s’engager avec les Napolitains. Après des débuts prometteurs à l’Esporte Clube Vitória, il avait quitté son club formateur pour réaliser plusieurs prêts. À Leiria ou encore au Sporting dernièrement, l’attaquant avait pu montrer toute l’étendue de son talent. Prêté cet hiver à la cité parthénopéenne, il a fait ses preuves et à ce jour, il s’engage au club.

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« Le SSC Napoli annonce avoir exercé le droit d’option, pour l’acquisition à titre définitif, des performances sportives du footballeur Alisson de Almeida Santos du Sporting Clube de Portugal. Le 10 février, ses débuts en maillot bleu, à l’occasion du match de Coupe d’Italie contre Côme, au cours duquel il a réalisé l’un des tirs au but. Cinq jours plus tard, il a marqué dans le match de Maradona devant la Roma, fixant le score à 2-2. Il a disputé quinze matchs, signant quatre buts et se montrant avec une série de performances de très haut niveau. Félicitations, Alisson ! » indique la formation italienne.