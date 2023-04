OM : le conseil mercato de Charles Kaboré à son cousin Issa

Cousin d’Issa Kaboré, Charles s’est lui aussi illustré sous les couleurs de l’OM entre 2007 et 2013. Aujourd’hui à Niort, l’international burkinabé (102 sélections) garde tout de même un œil avisé sur l’actualité du club phocéen. Dans un entretien accordé à La Provence, le joueur de 35 ans s’est livré sur la saison encourageante de son cousin, dont il aimerait voir l’aventure se prolonger d’au moins une saison dans les Bouches-du-Rhône.

«Il lui a fallu un temps d’adaptation, c’est normal. Il apprend et va prendre en expérience. Il est content d’être là, a insisté le milieu de terrain de Niort. Pour le futur, ce serait bien que City le laisse encore une saison à l’OM. Le prix du transfert est énorme, mais il peut y avoir des discussions pour le faire baisser ou pour prolonger le prêt… Après avoir joué un an ici, il aura forcément plus de force qu’un nouveau joueur qui arrive pour concurrencer Clauss. Et puis, ça peut créer des tensions dans l’équipe. Issa ne fait pas de bruit, il est derrière Clauss, il fait son bonhomme de chemin.» Auteur d’une prestation de qualité lors de la victoire de l’OM face à son ancien club, Troyes, dimanche dernier (3-1), Issa Kaboré a en effet confirmé sa bonne forme du moment. Néanmoins, l’OM devra mettre la main au portefeuille pour s’attacher définitivement les services du joueur de 21 ans. Prêté par Manchester City, Kaboré est lié à une option d’achat à hauteur de 20 millions d’euros.

