Simone Inzaghi rejette fermement l’Italie

Après une troisième élimination de suite en barrages de qualification de la Coupe du Monde face à la Bosnie-Herzégovine mardi, l’Italie connaît une crise sans précédent. Alors qu’il sera difficile de se remettre d’un tel affront avec une génération entière qui n’a jamais connu de Mondial, la FIGC cherche de nouvelles têtes pour relever la Squadra Azzurra. De l’autre côté des Alpes, le nom de Simone Inzaghi a circulé. Mais voilà, alors qu’il a quitté l’Inter Milan l’été dernier pour entraîner Al-Hilal, l’ancien coach de la Lazio n’entend pas revenir en Italie comme il l’a confié au quotidien La Liberta :

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«Je suis flatté, mais je suis heureux ici et il me reste encore un an de contrat avec Al Hilal. Le football italien me manque-t-il ? Je suis très triste que l’Italie ne participe pas à la Coupe du Monde pour la troisième fois consécutive. Je suis Italien à 100 %, mon frère a même remporté une Coupe du Monde. Je suis absolument certain que le football italien se relèvera très vite, je le suis toujours avec la plus grande attention.» Voilà qui est clair.