Équipe de France : un champion du monde détruit Rayan Cherki avant la Coupe du Monde

À peine rentrée de ses deux derniers matchs amicaux, une victoire solide face au Brésil (1-2) puis un succès maîtrisé contre la Colombie (1-3), l’équipe de France a laissé transparaître une confiance grandissante à quelques mois de la Coupe du Monde 2026. Ces rencontres, bien qu’experimentales dans leurs compositions, ont confirmé l’idée d’un groupe riche en talents offensifs et capable de gérer le tempo contre des nations réputées pour leur créativité sud-américaine, tout en révélant l’importance que revêt la concurrence pour une place dans le onze appelé à disputer le Mondial. Les prestations de certains cadres ont rassuré, tandis que d’autres profils émergents ont suscité de nouvelles discussions sur leurs rôles à venir dans la quête d’un troisième sacre mondial pour les Bleus.

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Dans ce climat de préparation et d’évaluation constante, un nom cristallise particulièrement les débats chez les supporters avec celui de Rayan Cherki. L’ancien prodige de l’Olympique Lyonnais, désormais joueur clef de Manchester City, a alterné moments de grande inspiration et phases plus mitigées depuis son arrivée en Premier League. Souvent loué pour sa technique et son rôle de créateur parmi les Sky Blues, il s’est néanmoins attiré des critiques pour son style parfois jugé frivole et ses gestes spectaculaires qui peuvent autant éblouir que frustrer. Certains analystes reprochent au Français, malgré un palmarès déjà solide, une irrégularité dans l’engagement défensif et une propension à privilégier l’esthétique au rendement collectif. Un aspects que Manchester City lui a même vu fluctuer avec éclats et questionnements.

L’heure de répondre aux critiques

C’est dans ce contexte que se glisse la prise de parole surprenante de Samuel Umtiti, champion du monde 2018 et ancien défenseur du FC Barcelone et de l’OL. Umtiti. Aujourd’hui retiré des terrains, il n’a pas hésité à tirer à boulets rouges sur la trajectoire récente de Cherki, estimant que l’ancien Lyonnais manque de la « maturité professionnelle » nécessaire pour s’imposer au plus haut niveau. « Il peut tenter certaines choses et quand ça va passer on ne va rien lui dire. Ses attitudes qu’il a, je pense qu’il faut le prendre différemment. Quand on le voit de l’extérieur, c’est pas forcément beau à voir mais c’est quelqu’un qui a envie de bien faire, d’avoir le ballon et de montrer… On ne peut pas avoir un joueur parfait. Il a de la personnalité, il a envie d’avoir le ballon. » Cette sortie, tout sauf anodine, met en lumière la persistance d’un débat générationnel. L’exigence d’un mental d’acier et d’un sens du jeu collectif, à l’heure où la célébration d’un talent brut capable d’illuminer une défense en un instant prédomine. Samuel Umtiti insiste sur le fait que l’attitude et la régularité, deux qualités qu’il juge parfois absentes chez Cherki, sont indispensables dans une compétition d’exception comme la Coupe du Monde.

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Pour Rayan Cherki, ces critiques pourraient constituer une nouvelle étape dans sa maturation. À seulement 22 ans, le Lyonnais repéré dès son adolescence comme un prodige technique continue de tracer sa voie au plus haut niveau, apportant créativité et dynamisme à Manchester City, tout en s’efforçant de répondre aux attentes de ses entraîneurs et des supporters. Si Pep Guardiola n’a jamais caché son estime pour son talent, le débat sur son rôle et sa régularité persiste, amplifié par la pression médiatique autour des Bleus à l’approche de juin. Cette confrontation verbale avec un champion du monde comme Umtiti ajoute un nouvel angle à la préparation française, et une pression supplémentaire pour un joueur déjà sous les projecteurs. Qu’il soit perçu comme flair, audace ou manque de discipline, Cherki devra répondre sur le terrain, là où les critiques se transforment en performances tangibles.