Mathieu Bodmer a donné son accord pour rejoindre le SM Caen !

Auteur d’une expérience remarquable du côté du Havre, Mathieu Bodmer a prouvé toutes ses qualités de directeur sportif. Depuis juin 2022, le natif d’Évreux a, en effet, montré à tous les amoureux du football sa capacité à faire beaucoup avec peu. Disposant de moyens limités - et ce même après l’arrivée d’un nouvel investisseur dans la cité portuaire - l’ancien milieu de terrain du PSG n’a cessé de réaliser des coups de génie. Un travail XXL qui aura permis aux Ciel et Marine de remonter en Ligue 1 et de s’installer, désormais, durablement dans l’élite du football français.

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Oui mais voilà, après avoir offert ses bons et loyaux services, l’architecte de la réussite havraise a décidé de rendre son tablier. «Le club remercie Mathieu de son implication, de sa passion, de son travail, comme il remercie Julien Momont, responsable analyse du jeu et data, qui a lui aussi annoncé son départ. À tous les 2, le HAC souhaite une bonne continuation», indiquait, à ce titre, le HAC dans un communiqué publié le 26 mai dernier. Sans poste depuis cette annonce, Bodmer ne va finalement pas chômer longtemps. Comme nous vous le révélions dernièrement, le dirigeant de 43 ans va rejoindre un autre club normand.

Bodmer a dit oui à Caen

Séduit par le profil de l’ex-joueur de Lille, Amiens ou encore Nice, le SM Caen de la famille Mbappé poussait, en effet, ces dernières semaines, pour s’offrir l’un des directeurs sportifs les plus réputés en France. Et les pensionnaires du Stade Michel-d’Ornano touchent désormais au but. Selon nos dernières informations, Mathieu Bodmer a donné son accord pour rejoindre le dernier 8e de National. En Normandie, Bodmer va ainsi rallier un projet aussi embryonnaire qu’ambitieux.

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Toujours d’après nos indiscrétions, l’ex-DS du HAC ne va pas arriver seul puisqu’il sera entouré de ses fidèles compagnons, à commencer par Mohamed El Kharraze. Une chose est sûre, en s’offrant Mathieu Bodmer, le SM Caen réalise un sacré coup et affiche ses ambitions. Reste désormais à mesurer les bienfaits d’une telle opération pour la formation normande.