Leeds : l'énorme frayeur pour les joueurs et le staff

Soirée cauchemardesque jusqu'au bout pour Leeds United. Après la défaite 2-1 dans le sud de Londres, à Crystal Palace pour le compte de la 10e journée de Premier League, les visiteurs n'ont failli pas rentrer sains et saufs à l'aéroport de Leeds-Bradford après avoir senti du "caoutchouc brûlé" juste après l'atterrissage.

Un bus a été rapidement affrété pour que les hommes de Jessy Marsch et le staff évacuent le plus rapidement l'avion et la piste, rapporte le Daily Mail. Sportivement, les Peacocks ne sont pas au mieux avec une 14e place et 9 points au compteur. Leeds tentera de se rattraper dès le week-end prochain avec la réception du leader Arsenal (dimanche, 15h), qui ne sera pas une mince affaire.