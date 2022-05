Quatre clubs anglais en course pour Paulo Dybala

La suite après cette publicité

Selon le ESPN, quatre équipes de Premier League auraient pris contact avec l’agent de l’attaquant de la Juventus Paulo Dybala pour faire signer cet été l’Argentin dont le contrat à Turin expire en juin. Arsenal, Manchester United, Tottenham et Newcastle seraient tous intéressés par le joueur de 28 ans qui va vraisemblablement quitter la Juventus libre au prochain mercato. Cette saison l’avant-centre turinois a disputé 34 matches, inscrit 14 buts et délivré six passes décisives.

Les Gunners sont toujours à la recherche d’un nouvel attaquant depuis le départ cet hiver d’Aubameyang pour Barcelone, alors que Newcastle cherche encore un premier grand nom à faire signer depuis son rachat par des fonds d’Arabie Saoudite. De leur côté, les Red Devils miseraient à nouveau sur Dybala, qu’ils avaient déjà tenté de recruter en 2019, d’autant que le profil de l’international argentin plairait également au futur coach mancunien, Erik ten Hag. Tottenham s’était également intéressé au juventino il y a quelques saisons et aimerait recruter La Joya cet été, lui qui connait parfaitement Fabio Paratici, le directeur du football des Spurs, qui est un ancien de la Juventus.