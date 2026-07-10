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Coupe du Monde

Belgique : Youri Tielemans forfait de dernière minute face à l’Espagne

Par Jordan Pardon
Youri Tielemans @Maxppp
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Espagne 1-0 Belgique
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1 1.20 N 5.40 2 11.5 bonus 100€ Voir sur beIN SPORTS

Coup dur pour la Belgique. Annoncé titulaire face à l’Espagne ce soir en quart de finale de Coupe du Monde, Youri Tielemans va finalement devoir renoncer. L’international belge s’est blessé à l’échauffement quelques minutes avant le coup d’envoi, et déclare forfait pour la rencontre.

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Il est remplacé dans le onze par l’expérimenté Hans Vanaken, titulaire et passeur décisif face aux Etats-Unis en 1/8es de finale (4-1), et en poules face à la Nouvelle-Zélande (5-1). Pour rappel, le vainqueur de cette rencontre défiera l’équipe de France en demi-finale.

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