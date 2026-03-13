EdF : Lucas Chevalier reçoit un soutien de poids avant la liste de Didier Deschamps

Relégué sur le banc des remplaçants au Paris Saint-Germain depuis la montée en puissance de Matvey Safonov, Lucas Chevalier a du souci à se faire. En manque de temps de jeu à quelques mois seulement de la Coupe du Monde, l’ancien portier lillois voit son statut remis en cause. Au point de mettre en péril son avenir international ? Loin s’en faut, à en croire les propos de Brice Samba, gardien numéro 3 chez les Bleus. «Ça, je ne sais pas (passer de numéro 3 à numéro 2, ndlr), il faut d’abord demander au coach Deschamps, c’est juste que moi je serai au service du groupe, et là où on me mettra, je prendrai. Avec Lucas, on a discuté dernièrement, c’est vrai que ce n’est pas facile, son cas, parce qu’on aspire tous à jouer», a tout d’abord lancé le dernier rempart de 31 ans.

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Et de poursuivre : «c’est un très grand bosseur, bien sûr, il n’espérait pas passer une saison comme celle-ci. Après, c’est quelqu’un qui a beaucoup confiance en lui, et on a tous eu cette période-là dans notre carrière, j’ai envie de dire, où il faut apprendre les choses, les digérer, les accepter, surtout, et repartir au travail, tout simplement, parce qu’on n’en a pas le choix, on a un coach, c’est lui qui décide. En tout cas pour Lucas, je ne suis pas très inquiet pour lui, il va rebondir très vite. Il est aussi dans un club exposé à 1000 %, ce n’est pas facile. Les petites erreurs qu’il faisait peut-être à Lille, ce sont peut-être les mêmes à Paris, mais c’est beaucoup plus exposé. Après, iI est encore très jeune et je sais qu’il a un très grand et bel avenir devant lui». Des mots qui réconforteront, à coup sûr, le principal concerné.