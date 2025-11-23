Menu Rechercher
BL : tombeur du Werder Brême, Leipzig retrouve le podium

Par Josué Cassé
Ole Werner avec le RBL. @Maxppp
Leipzig 2-0 Brême

Quatrième au coup d’envoi, le RB Leipzig accueillait le Werder Brême, ce dimanche, à l’occasion de la 11e journée de Bundesliga. Défait par Hoffenheim juste avant la trêve internationale, le RBL se devait de relever la tête pour s’accrocher au wagon de tête. Ultra-dominateurs lors des 45 premières minutes, les hommes d’Ole Werner manquaient toutefois de réussite dans le dernier geste.

Au retour des vestiaires, le jeune Assan Ouedraogo trouvait finalement la faille pour les locaux (1-0, 63e) avant que Xaver Schlager ne fasse le break (2-0, 80e) et permette au RBL d’empocher les 3 points. Avec ce résultat (2-0), Leipzig remonte à la 2e place alors que le Werder reste 8e.

