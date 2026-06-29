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Coupe du Monde

CdM 2026 : l’arbitre de France-Suède est connu !

Par Dahbia Hattabi
1 min.
La France célèbre contre le Sénégal @Maxppp
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France Suède
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Demain soir, la France va affronter la Suède en 1/16e de finale de la Coupe du Monde 2026. Favoris, les Bleus auront toutefois fort à faire pour écarter les coéquipiers d’Alexander Isak de leur chemin et valider leur ticket pour les 1/8e de finale. Pour diriger cette rencontre, c’est Danny Makkelie qui a été désigné. Le Néerlandais de 43 ans est un arbitre expérimenté.

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Il a notamment arbitré le match d’ouverture de l’Euro 2020, la finale de la Ligue Europa 2020 et soixante rencontres de Ligue des Champions. Après avoir officié à 2 reprises lors du Mondial 2022, il a déjà dirigé 2 rencontres lors de la Coupe du Monde 2026 (États-Unis – Paraguay, Maroc – Haïti). Cela fera donc 3 avec les Bleus, qu’il a déjà arbitré en septembre dernier lors de la victoire 2 à 0 face à l’Ukraine. Mardi soir, au MetLife Stadium de New York, il sera assisté par Hessel Steegstra et Jan de Vries (Pays-Bas) et par Tori Penso (USA), qui sera la quatrième arbitre.

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