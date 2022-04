PSG : Mauricio Pochettino pas très partant pour faire débuter les jeunes

La suite après cette publicité

Quasiment assuré d'être sacré à la fin de la saison de Ligue 1 et éliminé de toutes les autres compétitions, le Paris Saint-Germain vit une fin de saison tranquille. Pourtant, Mauricio Pochettino n'en profite pas pour faire tourner son effectif et faire jouer les jeunes joueurs du groupe. Alors que les supporters aimeraient voir jouer davantage les «titis parisiens», le technicien argentin a répondu à ce sujet en amont du déplacement à Clermont, samedi.

«Il y a aussi des retours comme Verratti. Nous avons aussi Danilo, Gueye, Wijnaldum. Michut et Simons seront dans le groupe. On verra ensuite qui va débuter, mais j’espère qu’à l’avenir, les jeunes pourront jouer et montrer leurs qualités», a-t-il expliqué en conférence de presse. Pourtant, le groupe parisien se déplacera à Clermont avec un bon nombre d'absent...