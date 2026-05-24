LdC (F) : Alexia Putellas sacrée meilleure joueuse après le sacre du Barça

Un trophée en amène un autre. Sacré champion d’Europe après sa victoire contre l’OL Lyonnes en finale de la Ligue des Champions féminine hier soir (0-4), le FC Barcelone a également vu sa star, Alexia Putellas, triompher grâce à une nouvelle récompense : le titre de meilleure joueuse de la compétition de cette saison 2025-2026. Avec un total de 7 buts et 7 passes décisives en 11 rencontres, la joueuse de 32 ans a clairement rayonné durant la compétition européenne.

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La capitaine succède ainsi à sa coéquipière Aitana Bonmatí qui détenait cette distinction… depuis trois saisons. Tout compte fait, Putellas est présente dans l’équipe type dévoilée par l’UEFA, entourée par d’autres coéquipières. Cata Coll, Mapi León, Patri Guijarro et Ewa Pajor sont présentes dans cet effectif magique.