Bundesliga : Cologne renverse Greuther Fürth

En ouverture de la septième journée de Bundesliga, Cologne recevait Greuther Fürth ce vendredi à 20h30 au RheinEnergieStadion. Les hommes de Steffen Baumgart, 7e du championnat, restaient sur trois matches nuls consécutifs face à Fribourg (1-1), Leipzig (1-1) et l'Eintracht Francfort (1-1) et avaient donc pour ambition de renouer avec le succès. Un objectif réalisable au regard de leur adversaire du soir, en très grande difficulté depuis le début de la saison. Lanterne rouge de BL, Greuther Fürth n'avait toujours pas glané la moindre victoire (1 match nul et cinq défaites) et montrait, par ailleurs, une fébrilité défensive inquiétante depuis la reprise (16 buts encaissés).

Dans une rencontre dominée par Cologne (70% de possession de balle, 16 tirs à 5), les coéquipiers d'Anthony Modeste se faisaient pourtant surprendre dès les premières minutes de la rencontre par l'intermédiaire du latéral droit Marco Meyerhofer (0-1, 10e). Menés à la pause, les Boucs allaient finalement totalement inverser le cours du match au retour des vestiaires. Cinq minutes seulement après l'égalisation de leur attaquant suédois Sebastian Andersson (1-1, 50e), le milieu international tunisien Ellyes Skhiri permettait à Cologne de prendre l'avantage (2-1, 55e). En toute fin de rencontre, Skhiri y allait de son doublé (3-1, 89e) pour parachever le succès des siens (3-1). Malgré deux montants touchés par les hommes de Stefan Leitl dans cette rencontre, Greuther Fürth concédait une nouvelle défaite et restait bon dernier de Bundesliga avant de recevoir Bochum lors de la huitième journée. De son côté, Cologne grimpe provisoirement à la sixième place et se déplacera à Hoffenheim vendredi prochain.

