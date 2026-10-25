Premier League : Liverpool assure contre Brighton, la crise continue pour MU et Crystal Palace

Liverpool enchaîne. Opposés à Brighton lors de cette 8e journée de Premier League, les Reds ont confirmé leur bonne dynamique après leur victoire contre Villarreal en Ligue des champions cette semaine. Après avoir ouvert le score à la suite d’une erreur de Gross, les hommes de Liverpool ont fait le break grâce à Isak, servi par Barcola, qui s’est arraché pour récupérer le ballon (2-0, 21e). Cette victoire permet aux hommes d’Iraola de remonter à la 4e place, avant de recevoir Arsenal lors de la prochaine journée. De leur côté, les Seagulls, 3es, affronteront Manchester City. Dans le même temps, Manchester United a complètement sombré à Old Trafford. Malmenés par Bournemouth, les Red Devils ont fini par craquer après une erreur de Yoro, qui a permis à leurs adversaires de faire le break (2-0, 43e).

La suite après cette publicité

En fin de match, Evanilson a profité d’une grossière erreur de Lammens pour sceller la victoire des visiteurs (3-0, 71e). Désormais 16es, les Red Devils sont au plus mal avant d’affronter Chelsea, une rencontre qui pourrait se dérouler sans Michael Carrick. Autre entraîneur en grand danger, Pierre Sage n’a pas amélioré son bilan après une nouvelle lourde défaite de Crystal Palace à Selhurst Park, cette fois face à Newcastle. Osula et Barnes ont permis aux Magpies de grimper à la 7e place, tandis que les Eagles ne comptent plus qu’un point d’avance sur la zone de relégation avant leur déplacement à Tottenham. Enfin, Brentford (6e) est allé chercher le match nul sur la pelouse de Hull City (10e).