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Ligue 1

«On peut jouer à 10 ou 9» : la réaction à chaud de Zabarnyi après la remontée du PSG en infériorité numérique

Par Valentin Feuillette
1 min.
Illia Zabarnyi au PSG @Maxppp
Strasbourg 1-3 PSG

Buteur lors de la rencontre face à Strasbourg, Illia Zabarnyi a contribué au succès du PSG au terme d’un match particulièrement disputé à la Meinau (1-3). Le défenseur ukrainien a permis aux Parisiens de revenir au score, illustrant la réaction collective des hommes de Luis Enrique après avoir été menés. Une prestation qui a demandé de la patience et de la solidarité aux champions d’Europe.

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Au micro après la rencontre, Zabarnyi a souligné la difficulté de ce déplacement et la force du collectif parisien, alors que Nuno Mendes est sorti sur blessure, laissant son équipe à dix et que Maghnes Akliouche a fini la rencontre en boitant. « C’était un match difficile pour nous. On savait que ça allait être difficile de jouer ici, on a pris le but en première, on a continué et on a progressé, on a pris les 3 points. On a une bonne équipe avec de très bons joueurs. Jouer à 10 ou 9 n’est pas un problème. On joue toujours ensemble. On gagne ensemble. »

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