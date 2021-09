Real Madrid : Carlo Ancelotti a reconquis tout le monde

Du côté de Madrid, rares sont les entraîneurs qui parviennent à faire l'unanimité. Zinedine Zidane, bien qu'ayant essuyé quelques légères critiques sur le contenu des rencontres, fait partie des quelques exceptions. C'est aussi le cas de Carlo Ancelotti, l'homme qui a notamment permis de gagner la tant attendue dixième Ligue des Champions en 2014. Son retour en terres madrilènes cet été a donc été accueilli de façon plus que positive par l'opinion publique merengue. Et pour l'instant, les supporters et les journalistes sont plutôt séduits. Le bilan comptable est plutôt bon, avec trois victoires et un match nul en Liga, ainsi qu'une victoire en Ligue des Champions sur la pelouse de l'Inter pour les débuts des Merengues dans la compétition.

La suite après cette publicité

Plus que les résultats d'ailleurs, qui restent plus ou moins la norme pour un club d'un tel calibre, c'est le contenu proposé qui convainc les gens à Madrid. Dans les nombreuses émissions de débrief des rencontres ou de débat, que ce soit à la radio ou à la télévision, les consultants sont unanimes sur un point : ce Real Madrid a retrouvé de la joie. Un véritable vent d'air frais souffle sur cette équipe, qui semble plus heureuse, plus inspirée et donc bien plus intéressante avec le ballon. La preuve, l'équipe tourne à plus de 3 buts par match de moyenne en championnat.

Une attaque complètement redynamisée

Un certain contraste avec la saison précédente, où les Merengues semblaient justement être en manque d'idées au niveau de l'animation offensive, ayant beaucoup de mal à marquer des buts. Pourtant, Carlo Ancelotti n'a bénéficié d'aucun recrutement dans le secteur offensif, si ce n'est le retour de prêt de Gareth Bale, auteur de performances par ailleurs assez correctes avant sa blessure. Ce Real Madrid est plus dangereux, et les joueurs semblent très épanouis, à l'image d'un Vinicius Junior qui marche sur l'eau en ce début de saison, d'un Fede Valverde très en confiance et même d'un Eduardo Camavinga auteur de deux entrées en jeu très prometteuses. Le tout, en s'appuyant sur les valeurs sûres que sont toujours Karim Benzema, Luka Modric ou Casemiro.

Bien sûr, tout n'est pas parfait. Il y a encore quelques lacunes derrière, et l'Italien bricole encore pour trouver sa ligne de quatre idéale, lui qui a réalisé de nombreux tests jusqu'ici, avec un Alaba qui a joué sur un côté comme dans l'axe, ou un Nacho qui a été baladé un peu partout. Heureusement, Courtois est toujours impérial sur sa ligne, comme face à l'Inter, et masque plus ou moins ces soucis défensifs. Si les Madrilènes étaient pour beaucoup assez pessimistes pendant l'été et voyaient le voisin colchonero comme le grand favori pour s'emparer de la Liga, une vague d'optimisme a envahi les alentours du Santiago Bernabéu depuis la fin août...