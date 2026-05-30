La réaction d’Emmanuel Macron au nouveau sacre du PSG

Sacré champion d’Europe pour la deuxième fois d’affilée après cette victoire 1-1/4-3 aux tirs buts contre Arsenal, le Paris Saint-Germain a su conserver son titre. Une performance de taille pour le club francilien qui dépasse l’Olympique de Marseille et devient le club français le plus titré de la compétition.

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Une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2026

Une prestation saluée par le président de la République Française Emmanuel Macron : «une nouvelle étoile brille sur Paris ! Bravo au PSG qui fait rêver toute l’Europe. La France est fière.»