L'OM tient son "Head of business"

L'Olympique de Marseille n'a pas encore trouvé son Head of football, mais le club phocéen a déniché son Head of business. Il s'agit d'Hugues Ouvrard, ancien dirigeant de Microsoft et d’Electronic Arts. Ce dernier a confirmé la nouvelle sur les réseaux sociaux.

« C'est un immense honneur et une grande fierté de rejoindre l'OM comme Directeur Général en charge de l’ensemble des fonctions opérationnelles et fonctionnelles du club hors football. Les équipes de l'OM et les supporters peuvent compter sur mon implication totale !», a-t-il posté sur son compte Twitter.