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Ligue 1

OL : le joli tifo en hommage à Fleury Di Nallo

Par Dahbia Hattabi
1 min.
Le Groupama Stadium de l'Olympique Lyonnais @Maxppp
Lyon 0-2 Lens

Ce dimanche soir, l'Olympique Lyonnais (4e) accueille le Racing Club de Lens (2e) pour l’ultime journée de Ligue 1. Outre l’enjeu de la rencontre, c’est aussi l’occasion pour tous les amoureux des Gones de rendre un bel hommage à Fleury Di Nallo, disparu le 13 mai.

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Dahbia Hattabi
Tifo du Virage Nord. « 100 ans que tu es et resteras l’antre de l’OL…et le royaume de son petit prince » #OL
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« 100 ans que tu es et resteras l’antre de l’OL… et le royaume de son Petit Prince », a lancé le Virage Nord. Le tout était accompagné d’un tifo représentant notamment le Petit Prince de Gerland et meilleur buteur de l’histoire du club. Ensuite, les deux équipes et tout le stade ont procédé à une minute d’applaudissements. Quelques minutes plus tard, le Virage Sud a déployé une banderole où il était inscrit : «le Petit Prince de Geralnd pour toujours dans nos cœurs.»

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