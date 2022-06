Mercato : Chelsea arrive à fond dans le dossier Raphinha !

La suite après cette publicité

Décidément, Raphinha (25 ans) a la cote sur le marché des transferts. Auteur d'une belle saison d'un point de vue personnel (11 buts et 3 offrandes en 35 matchs de Premier League), l'ailier brésilien se trouve au cœur d'une véritable bataille entre Arsenal et le FC Barcelone lors de ce mercato estival 2022. Si les Blaugranas ont longtemps semblé en pole, les Gunners semblaient ensuite tenir la corde dans ce dossier qui fait beaucoup parler outre-Manche. Mais la donne pourrait bien encore changer.

Il y a quelques minutes, The Telegraph expliquait que Chelsea envisageait sérieusement de se mêler à la course pour enrôler l'international auriverde (9 capes, 3 buts), qui demeure sous contrat avec Leeds United jusqu'en juin 2024. Déjà sur la piste Raheem Sterling, les Blues penseraient donc aussi à Raphinha pour étoffer le secteur offensif de Thomas Tuchel. Mais le dossier semble bien plus avancé.

Chelsea va sortir 64M€ !

D'après les informations de The Athletic, la formation londonienne a plus qu'une longueur d'avance même puisqu'un accord semble tout proche pour le transfert de l'ancien joueur du Stade Rennais. Le média britannique affirme que Chelsea est prêt à faire une offre de 55 millions de livres sterling, soit quasiment 64M€, pour s'attacher les services du Brésilien.

Et de l'autre côté, Leeds United pourrait craquer à ce prix là. Dès lors, il faudrait attendre de connaître la préférence du principal concerné entre Arsenal, Chelsea ou encore le Barça. Du coup, tel que c'est parti, l'équipe de Thomas Tuchel pourrait récupérer Raheem Sterling et donc Raphinha pour apporter du sang neuf sur le plan offensif dès la saison prochaine...