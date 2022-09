Le plan de Todd Boehly pour Chelsea et la Premier League

Le néo-propriétaire de Chelsea sait comment faire parler de lui. Lors d'une interview à la conférence Salt, à New York, l'homme d'affaires américain a notamment fait part de son envie de s'appuyer sur le modèle des sports américains pour faire avance le football européen. Il préconise ainsi la tenue d'un All Star Game, opposant une équipe du Nord et une équipe du Sud de l'Angleterre, mais aussi un tournoi de descente organisé entre les quatre équipes classées aux dernières places du championnat.

La suite après cette publicité

« Pourquoi n'y a-t-il pas un match des étoiles ? Les gens parlent de plus d'argent pour la pyramide. Avec le match des étoiles à LA cette année, nous avons fait 200 millions de dollars sur les seuls lundi et mardi » a-t-il notamment questionné. Concernant l'éviction de Thomas Tuchel de son poste de manager, Boehly a confirmé sa décision, argumentant le fait que les parties n'entretenaient pas de « vision partagée ». Enfin, il a également tenu à clarifier sa position vis à vis d'une Super League européenne, qu'il ne repousse pas, mais à laquelle il estime que la Ligue des Champions occupe une grande place dans le football européen.