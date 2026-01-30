Menu Rechercher
OM : Roberto De Zerbi répond cash sur sa relation avec ses joueurs

Deux jours après l’élimination de l’OM en Ligue des champions, les Marseillais, à Clairefontaine, restent en pleine tempête avant d’aller sur la pelouse du Paris FC, ce samedi (17h). Et alors que la situation de Roberto De Zerbi n’était pas assurée, le technicien italien s’est présenté le visage fermé devant la presse, en visioconférence, pour évoquer son avenir et assurer qu’il restait en poste.

Concernant sa relation avec son groupe, l’Italien assure qu’il n’y a eu aucun problème. «L’OM est une grande équipe, mais qui a besoin de temps pour pouvoir devenir grande. Cet été on a changé 12 joueurs. Deux joueurs sont arrivés cet hiver. Mes joueurs m’ont toujours suivi. Hier, j’ai parlé à 7-8 joueurs. J’ai toujours eu de grandes relations avec mes joueurs. Je continue à défendre mes joueurs. Il n’y a pas de friction», a-t-il assuré.

Voir tous les commentaires (13)
