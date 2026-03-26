Italie : la drôle de comparaison de Calafiori avec sa mère et Gattuso

Au cours d’une conférence de presse tenue le deuxième jour du stage d’entraînement à Coverciano, Riccardo Calafiori a été interrogé sur le premier match décisif que l’Italie de Gennaro Gattuso disputera contre l’Irlande du Nord, en demi-finale des barrages de qualification pour la Coupe du Monde 2026, qui se déroulera au Canada, aux États-Unis et au Mexique. Le défenseur italien, qui connait bien le football britannique, a tenu à rassurer les supporters et les journalistes sur l’état d’esprit qui règne dans le groupe et surtout l’implication de Gattuso ces derniers mois. L’occasion de se lancer dans une drôle de comparaison avec sa maman.

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« J’ai vraiment apprécié l’attitude de l’entraîneur à mon égard. Ces derniers mois, je me suis senti plus proche de lui que de ma mère… Il a su rester présent, même lorsque j’étais loin de chez moi. Il y a eu ce dîner à Londres C’était agréable de se retrouver et de discuter. Nous n’avons pas eu l’occasion de nous entraîner ces derniers mois, mais il y a peu de travail à faire car il y a eu des moments de cohésion. Il a payé l’addition, c’est certain (rires). Nous avons parlé de football, Buffon et Bonucci étaient également présents. C’était une soirée entre amis ; ils nous ont raconté quelques anecdotes et nous avons ensuite parlé du match», a déclaré l’ancien de Bologne.