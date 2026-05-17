Liga : le FC Barcelone domine le Betis avec un doublé de Raphinha

Pour le compte de la 37e journée de Liga, le FC Barcelone recevait le Betis au Camp Nou à 21h. Sacrés champions d’Espagne il y a sept jours, les Catalans abordaient cette rencontre sans grands enjeux. Après une défaite face à Alavés (0-1), l’objectif était d’assurer à domicile contre une équipe andalouse en forme. En effet, les Sévillans restaient sur deux victoires et un match nul, marquant régulièrement (7 buts en trois matchs). 5es avant le coup d’envoi, les coéquipiers d’Antony étaient d’ailleurs assurés de disputer la C1 la saison prochaine.

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Seulement, face à un onze azulgrana affamé, les visiteurs n’ont rien pu faire en première période. Malgré un but d’Abde, refusé pour hors-jeu avant la demi-heure de jeu, c’est un coup franc de Raphinha qui a débloqué la rencontre. En dehors de la surface, le Brésilien de 29 ans a envoyé une superbe frappe (1-0, 28e). Après la pause, le joueur de la Seleçao s’est montré chanceux. Grâce à une perte de balle, celui-ci a planté un doublé (2-0, 62e). Isco réduisait l’écart sur penalty (2-1, 69e), avant que João Cancelo participe aussi à la fête catalane (3-1, 74e). Hansi Flick est un peu plus sur le toit de la Liga, les Andalous stagnent à la 5e place.