Les images complètement folles de l’altercation entre Mattéo Guendouzi et un membre du staff de l’OL

L’Olympique Lyonnais risque de se réveiller avec la gueule de bois. Jeudi soir, les hommes de Paulo Fonseca ont, en effet, vu leurs espoirs de Ligue des Champions s’envoler après leur défaite contre Fenerbahçe (1-2). Une soirée qui a également été marquée par les provocations de Mattéo Guendouzi et de vives tensions après la rencontre.

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WAHHH !! 😳 Voilà pourquoi l'après-match a dégénéré !! ⬇️



Les images complètement DINGUES du moment où un membre du staff de l'OL s’est jeté sur Matteo Guendouzi.



Les sanctions risquent d'être extrêmement sévères. pic.twitter.com/ONIDoWKFeI — Instant Foot ⚽️ (@lnstantFoot) August 26, 2026

Si de nombreuses bagarres ont eu lieu suite aux célébrations de l’ancien Marseillais, une séquence a particulièrement choqué. Au coup de sifflet final, alors que le milieu de terrain français regagnait les vestiaires en célébrant et provoquant le public lyonnais, un membre du staff rhodanien a voulu se jeter sur le joueur de 27 ans avant d’être repoussé au dernier moment. Une bagarre générale a finalement éclaté, symbole de l’énorme tension présente au Groupama Stadium…