Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal fait une étonnante déclaration sur Michael Olise

À quelques heures de la demi-finale de Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Espagne, Lamine Yamal s’est confié au micro de DAZN sur les attaquants français qu’il admire. Le prodige espagnol a expliqué s’inspirer de plusieurs stars tricolores avant de désigner celle dont le style se rapproche le plus du sien : « Olise est celui qui me ressemble le plus dans la création du jeu, je choisirais lui. » Une sortie remarquée alors que le joueur du Bayern Munich réalise un Mondial de très haut niveau avec déjà cinq offrandes.

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Lamine elige cositas de Mbappé, Dembélé y Olise ✨



"Olise es el que más se parece a mí creando juego, me quedaría con eso" #DAZNMundial #FIFAWorldCup pic.twitter.com/kyprXKSJtt — DAZN España (@DAZN_ES) July 13, 2026

Pour rappel, Lamine Yamal n’avait pas hésité à provoquer les Bleus avant ce choc en déclarant : « nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur ». Il avait également ajouté : « je suis très serein, je vais retrouver mon frère pour aller me faire couper les cheveux. Et le match sera très beau. Un match que tout le monde attendait avec impatience. Nous allons tous les deux attaquer, défendre. Ce sera sûrement un match très équilibré. Pas de pression. Je joue comme je sais le faire. Je ne jouerai jamais mieux ni moins bien que ce dont je suis capable. Quand on donne tout et que les gens le savent, on ne ressent pas de pression. »