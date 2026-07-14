Menu Rechercher
Commenter 10
Coupe du Monde

Coupe du Monde 2026 : Lamine Yamal fait une étonnante déclaration sur Michael Olise

Par Allan Brevi
1 min.
Lamine Yamal auteur d'un but dans cette Coupe du Monde @Maxppp
France Espagne
winamax
1 2.40 N 3.20 2 3.05 bonus 100€

À quelques heures de la demi-finale de Coupe du Monde 2026 entre la France et l’Espagne, Lamine Yamal s’est confié au micro de DAZN sur les attaquants français qu’il admire. Le prodige espagnol a expliqué s’inspirer de plusieurs stars tricolores avant de désigner celle dont le style se rapproche le plus du sien : « Olise est celui qui me ressemble le plus dans la création du jeu, je choisirais lui. » Une sortie remarquée alors que le joueur du Bayern Munich réalise un Mondial de très haut niveau avec déjà cinq offrandes.

La suite après cette publicité

Pour rappel, Lamine Yamal n’avait pas hésité à provoquer les Bleus avant ce choc en déclarant : « nous avons battu la France lors de nos deux dernières rencontres. Si la France doit craindre quelqu’un, c’est nous (…) On verra bien ce qui se passera, mais on n’a pas peur ». Il avait également ajouté : « je suis très serein, je vais retrouver mon frère pour aller me faire couper les cheveux. Et le match sera très beau. Un match que tout le monde attendait avec impatience. Nous allons tous les deux attaquer, défendre. Ce sera sûrement un match très équilibré. Pas de pression. Je joue comme je sais le faire. Je ne jouerai jamais mieux ni moins bien que ce dont je suis capable. Quand on donne tout et que les gens le savent, on ne ressent pas de pression. »

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (10)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Coupe du Monde
Espagne
France
Michael Olise
Lamine Yamal

En savoir plus sur

Coupe du Monde Coupe du Monde
Espagne Flag Espagne
France Flag France
Michael Olise Michael Olise
Lamine Yamal Lamine Yamal
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier