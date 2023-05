CdM U20, France : le coup de gueule de Landry Chauvin après l’élimination

Il fallait un petit miracle aux Bleuets pour que l’équipe de France U20 se qualifie pour la phase finale de la Coupe du Monde. Face au Honduras, ce dernier n’a pas eu lieu malgré la belle victoire obtenue par les protégés de Landry Chauvin, réduits à dix dès le premier quart d’heure de la rencontre (3-1). Alors qu’un dernier but aurait permis aux jeunes pousses françaises de se qualifier pour la suite de la compétition, le sélectionneur tricolore est revenu sur cet échec lors d’une interview accordée à nos confrères de L’Équipe.

«C’est une grosse déception. Le match qui nous donne le plus de regrets est celui de la Corée. La Gambie, nous avons été mauvais. Ça m’embête, car on avait réussi à créer quelque chose avant la Coupe du monde. Tout le monde nous disait que ça jouait bien au foot. On ne donne pas une bonne image du football français», a tout d’abord confié le tacticien français. Landry Chauvin est ensuite revenu sur la déception de ne pas avoir pu compter sur son groupe au complet. En effet, le sélectionneur des Bleuets en a également profité pour charger la FIFA, responsable selon lui de ne pas avoir décalé la compétition de quelques semaines. «J’ai perdu plus d’énergie avant la Coupe du monde que pendant, pour essayer de monter une équipe. Comment l’Angleterre fait pour avoir 16 joueurs qui étaient à l’Euro l’année dernière et nous que 10 ? On est prisonniers de l’excellent travail fait par les centres de formation en France car les jeunes jouent en professionnel plus vite», a conclu l’entraîneur tricolore, visiblement très touché par cet échec retentissant.

