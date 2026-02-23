L’AC Milan donne des nouvelles de Ruben Loftus-Cheek

Lors de la défaite de l’AC Milan contre Parme (1-0), Ruben Loftus‑Cheek (30 ans) s’est lourdement blessé lors d’un contact avec le gardien de Parme, Edoardo Corvi. Perdant des dents et subissant une fracture de la mâchoire, le milieu de terrain a été envoyé à l’hôpital avant d’être opéré dans la journée de ce lundi. Dans un communiqué, l’AC Milan a donné des nouvelles rassurantes à son sujet.

La suite après cette publicité

« L’AC Milan annonce que Ruben Loftus-Cheek a subi hier un important traumatisme facial, qui a entraîné une fracture de l’apophyse alvéolaire de la mâchoire. Le joueur a été admis au service de chirurgie maxillo-faciale et dentaire de l’hôpital ASST Santi Paolo e Carlo, où il a été opéré aujourd’hui par le Dr Luca Autelitano. L’intervention visant à réduire et à stabiliser la fracture s’est parfaitement déroulée. Ruben se porte bien et a déjà pu quitter l’hôpital. Le temps de rétablissement estimé est d’environ huit semaines », peut-on lire.