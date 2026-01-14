Menu Rechercher
Real Madrid : Florentino Pérez aurait un plan avec José Mourinho…

Par Matthieu Margueritte
Alvaro Arbeloa a remplacé Xabi Alonso au pied levé. Cependant, comme nous vous l’avons révélé avant-hier en exclusivité, le Real Madrid ne compte pas installer Arbeloa dans la durée et s’est mis en quête d’un coach de plus grande renommée comme Jürgen Klopp ou Enzo Maresca. Depuis, l’Allemand assure ne pas être intéressé. Cependant, le journaliste d’AS, Alfredo Relaño, assure que Florentino Pérez a un autre plan en tête.

« Son idée finale est de rappeler Mourinho, qui est en train de semer le trouble au Benfica précisément en ce moment, pour se faire renvoyer. Mourinho était le seul avec lequel Florentino était satisfait. Je ne serais pas du tout surpris qu’il finisse par le faire revenir », a-t-il confié au micro de la radio Cadena COPE.

