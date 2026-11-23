La défaite face au Mans (2-3), ce dimanche soir, a laissé des traces à l’Olympique de Marseille. Alors qu’ils menaient de deux buts à la pause, les hommes de Bruno Genesio ont complètement sombré au Vélodrome, concédant trois réalisations en seconde période. Une nouvelle désillusion qui a poussé l’entraîneur marseillais à livrer une analyse particulièrement lucide en conférence de presse. Pour lui, cet effondrement n’est pas un simple accident, mais le révélateur de plusieurs lacunes qui se répètent depuis plusieurs semaines. «Cette défaite est un peu dure à expliquer parce qu’on avait plutôt bien débuté. Mais c’est quelque chose qui se reproduit. C’est un constat qu’on avait déjà fait sur des deuxièmes périodes, avec un jeu qui commence à se liquéfier un peu et une fébrilité défensive qui nous gagne», a-t-il tout d’abord reconnu.

La suite après cette publicité

Le premier problème identifié par Genesio concerne donc l’aspect tactique et défensif. L’OM ne parvient plus à conserver une organisation suffisamment compacte lorsque la rencontre devient difficile. «La fébrilité gagne un peu tout le monde quand on encaisse un but. Il y a des problèmes tactiques, on est très mal placés sur les buts», a expliqué le technicien, avant d’insister sur les difficultés de son équipe à protéger son avantage : «à 2-0 à domicile, on doit avoir plus de maîtrise technique pour essayer de marquer tout en étant plus solides et compacts en fin de match». Il a d’ailleurs également souligné que Jeffrey De Lange avait évité une défaite encore plus lourde : «si Jeff ne fait pas un grand match, on peut encaisser un, deux ou trois buts de plus. C’est récurrent dans notre saison, on concède souvent beaucoup trop de tirs et d’occasions».

La suite après cette publicité

Genesio ne mâche pas ses mots sur les lacunes marseillaises

Le deuxième chantier concerne justement la maîtrise technique et la capacité des Marseillais à conserver leur ambition dans le jeu. Après avoir pris deux buts d’avance, les Phocéens ont progressivement cessé de jouer vers l’avant, se contentant de conserver le ballon sans réellement mettre leur adversaire en difficulté. Genesio avait déjà décrit cette défaillance au micro de Ligue 1+ : «en deuxième période, au bout de quinze minutes, on s’est un peu arrêtés de jouer, on manquait d’allant, on s’est contenté de garder le ballon, on a fait beaucoup de fautes techniques». Enfin, le troisième problème est mental. L’entraîneur a reconnu qu’une fébrilité collective s’installait dès que l’OM encaissait un but, mais il a refusé d’accuser ses joueurs de suffisance ou de manque d’humilité. «Je ne vois pas de joueurs en excès de confiance ou qui trichent. Il n’y a pas de souci là-dessus, pas d’inquiétude sur l’humilité des joueurs», a-t-il assuré.

La suite après cette publicité

Les déclarations de Samuel Yohou sur l'OM après la remontada du Mans vous semblent-elles justifiées ? Oui, l'OM surperforme depuis plusieurs semaines. Non, Yohou aurait dû savourer sa victoire plutôt que de tacler l'OM. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Conscient que ces difficultés ne datent pas de dimanche soir, Genesio a également assumé une part de responsabilité au nom de son staff. Les précédentes rencontres face au Havre et à Toulouse avaient, elles, déjà révélé des signes inquiétants, même si l’OM avait alors réussi à éviter la sanction. «Lorsque ça se reproduit, c’est qu’il y a des choses qu’on ne fait pas assez, qu’on ne travaille peut-être pas assez. À nous le staff d’analyser et de corriger très vite», a-t-il finalement reconnu. Le message est donc clair, Marseille doit retrouver une solidité défensive, davantage de maîtrise technique et une meilleure résistance mentale dans les moments difficiles. Car, comme l’a résumé le technicien, cette défaite doit servir d’avertissement : il ne suffit plus de bien jouer pendant une heure pour espérer gagner un match.